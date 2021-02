Spese pazze, Rai prepara azioni legali contro Striscia la Notizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Striscia la Notizia La Rai reagisce contro Striscia la Notizia. L’azienda del servizio pubblico starebbe infatti preparando un’azione legale nei confronti di Mediaset dopo i numerosi servizi in cui il tg satirico di Canale5 denunciava i presunti sperperi delle sedi di corrispondenza estere. Secondo Viale Mazzini, però, i contenuti divulgati dal programma di Antonio Ricci non corrispondono al vero. A quanto apprende l’Adnkronos, che lancia la Notizia, la Rai starebbe predisponendo un’azione legale anche a seguito di una richiesta degli stessi corrispondenti, che – d’intesa con il sindacato Usigrai – avevano chiesto all’azienda di reagire alle affermazioni del tg satirico e di interrompere un silenzio giudicato “riprovevole”. Nei servizi dedicati alle ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 febbraio 2021)laLa Rai reagiscela. L’azienda del servizio pubblico starebbe infattindo un’azione legale nei confronti di Mediaset dopo i numerosi servizi in cui il tg satirico di Canale5 denunciava i presunti sperperi delle sedi di corrispondenza estere. Secondo Viale Mazzini, però, i contenuti divulgati dal programma di Antonio Ricci non corrispondono al vero. A quanto apprende l’Adnkronos, che lancia la, la Rai starebbe predisponendo un’azione legale anche a seguito di una richiesta degli stessi corrispondenti, che – d’intesa con il sindacato Usigrai – avevano chiesto all’azienda di reagire alle affermdel tg satirico e di interrompere un silenzio giudicato “riprovevole”. Nei servizi dedicati alle ...

enrick81 : @Federic01996 @famigliasimpson @rebeka4711 @misterf_tweets @Tvottiano @ilfanaleoff @napoliforever89 @AgoCannella… - OltreTv : @_Alessio_88 Difficile ma non credo nella versione Rai, dietro l'angolo ho l'impressione ci siano spese pazze. - Affaritaliani : Rai, querela a Mediaset per servizi Striscia su 'Spese pazze in sedi estere' - BlackWitchesIta : RT @Haplo_80: Spese pazze quest'oggi su Clash of Clans... troppa roba carina e non posso esimermi da mostrarvi tutt… - pvergari : @MaratonaMentana ospita Romeo il condannato per le spese pazze alla regione Lombardia..poi fanno le pulci al @Mov5Stelle ...patetici -

Ultime Notizie dalla rete : Spese pazze Rai prepara causa a Mediaset per servizi Striscia

Nello spazio satirico di 'Pinuccio' si parla delle "spese pazze" delle sedi estere. L'emittente pubblica sta preparando le carte per l'azione legale Rai contro Mediaset. La tv pubblica, a quanto apprende l'Adnkronos, sta preparando tutte le carte per ...

Frontex ora è nel mirino: spese pazze per le feste e violazioni sui migranti

L'agenzia europea per la protezione delle frontiere finisce al centro di uno scandalo sulle spese pazze per cene e feste con cinque eventi costati oltre 2,1 milioni di euro. E l'Ufficio europeo anti - frode apre un'inchiesta per un contratto sospetto e la sottovalutazione di alcune ...

Rai, querela a Mediaset per servizi Striscia su "Spese pazze in sedi estere" Affaritaliani.it Spese pazze, Rai prepara azioni legali contro Striscia la Notizia

La Rai reagisce contro Striscia la Notizia. L’azienda del servizio pubblico starebbe infatti preparando un’ azione legale nei confronti di Mediaset dopo i numerosi servizi in cui il tg satirico di Can ...

Rai, querela a Mediaset per servizi Striscia su "Spese pazze in sedi estere"

Rai contro Mediaset. La Tv pubblica, a quanto apprende l'Adnkronos, sta preparando tutte le carte per fare causa a Mediaset dopo i numerosi servizi ...

Nello spazio satirico di 'Pinuccio' si parla delle "" delle sedi estere. L'emittente pubblica sta preparando le carte per l'azione legale Rai contro Mediaset. La tv pubblica, a quanto apprende l'Adnkronos, sta preparando tutte le carte per ...L'agenzia europea per la protezione delle frontiere finisce al centro di uno scandalo sulleper cene e feste con cinque eventi costati oltre 2,1 milioni di euro. E l'Ufficio europeo anti - frode apre un'inchiesta per un contratto sospetto e la sottovalutazione di alcune ...La Rai reagisce contro Striscia la Notizia. L’azienda del servizio pubblico starebbe infatti preparando un’ azione legale nei confronti di Mediaset dopo i numerosi servizi in cui il tg satirico di Can ...Rai contro Mediaset. La Tv pubblica, a quanto apprende l'Adnkronos, sta preparando tutte le carte per fare causa a Mediaset dopo i numerosi servizi ...