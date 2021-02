‘Speravo de morì prima’ | la serie tv su Totti in onda su Sky dal 19 marzo

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ha una data di debutto Speravo deprima – Lasu Francesco, che esordirà su Sky e Now tv il 19. In sei episodi diretti da Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) e tratta da “Un capitano” di Francescoe Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri S.p.A, laSky Original vede Pietro Castellitto nei panni dell’ex numero 10 giallorosso e si concentra sugli ultimi due anni di carriera del leggendario ex capitano della Roma, sulla fine del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa – rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino allo struggente addio al pallone. SportFace.