“Speravo de morì prima” | la serie su Totti arriva su Sky dal 19 marzo

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ ormai iniziato il conto alla rovescia in vista della partenza di una delle novità più attese nella programmazione Sky di questa stagione Tv. E’ stata infatti ufficializzata la data di debutto di “de– Lasu Francesco”. che sarà in onda su Sky e Now Tv il 19L'articolo