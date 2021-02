Speravo de Morì Prima | la serie su Francesco Totti su Sky a marzo | ecco il trailer

(Di giovedì 11 febbraio 2021)delatv suarriverà dal 19su Sky. Tratta da Un Capitano di Paolo Condò. Pietro Castellitto èilAggiornamento 11 febbraio: arriva ile la data di partenza didedal 19su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. Ispirata a Un Capitano il libro di Paolo Condò edito da Rizzoli, laera stata annunciata durante gli Upfront di Sky. Diretta da Luca Ribuoli, scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu per Sky è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di ...

jan_novantuno : Il trailer ufficiale di Speravo de morì prima, la serie tv su Francesco Totti. Dal 19 marzo su Sky e NowTv. - infoitcultura : Speravo de morì prima: Greta Scarano è Ilary Blasi - infoitcultura : Speravo de Morì prima, Greta Scarano sarà Ilary Blasi. Totti: «Non è un ruolo facile» - infoitcultura : Francesco Totti su Sky Original: Greta Scarano è Ilary Blasi nella serie Speravo de morì prima - cinefilosit : #SperavodeMorìPrima: trailer della serie SKY su #FrancescoTotti -

Ultime Notizie dalla rete : Speravo Morì

Sky Tg24

Ha finalmente una data di debuttoDEPRIMA " LA SERIE SU FRANCESCO TOTTI , che come da trailer ufficiale appena rilasciato esordirà su Sky e NOW TV il 19 marzo . Grazie a extra, il programma fedeltà di Sky per i clienti ...Ancora un teaser della serie TV in uscita a marzo Continua la serie di teaser dideprima , la serie Tv sulla carriera del Capitano della As Roma, e a poco più di una settimana da quello in cui Francesco Totti raccontava il primo appuntamento con Ilari Blasy , arriva ...