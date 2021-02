Speravo de morì prima cast completo della serie tv su Totti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Speravo de morì prima il cast della serie tv di Totti ispirata al romanzo "Un capitano", Pietro castellitto è Totti, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gianmarco Tognazzi nei panni di Luciano ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 11 febbraio 2021)deiltv diispirata al romanzo "Un capitano", Pietroellitto è, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gianmarco Tognazzi nei panni di Luciano ...

milIeuniversi : sono stata improvvisamente invasa da tutte le cose da studiare per settimana prossima e credo non sia umanamente po… - la_stordita : RT @Mitch_FCIM: A livello di trash “Speravo de morì prima” farà impallidire persino quel capolavoro di “Ho sposato un calciatore”. - la_stordita : RT @LadySamantha86: Speravo de morì prima S01E01 Da anni Capitano amatissimo della squadra della capitale, Francesco scopre all'improvviso… - Notiziedi_it : Il trailer ufficiale di Speravo De Morì Prima – La Serie su Francesco Totti in onda da marzo: cast e trama - DavideRTramonta : RT @ToniaPeluso: Speravo de morì prima, la serie tv su Francesco Totti, è tutto ciò di cui avevamo bisogno. Il trash sano riparta da qui. G… -