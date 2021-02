Spacciavano droga anche durante il lockdown, sgominata banda: 9 arresti nel Foggiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) FOGGIA - Una organizzazione dedita allo spaccio di stupfacenti nei comuni di Peschici e Vico del Gargano è stata smantellata all'alba dai carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano, coadiuvati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) FOGGIA - Una organizzazione dedita allo spaccio di stupfacenti nei comuni di Peschici e Vico del Gargano è stata smantellata all'alba dai carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano, coadiuvati ...

FOGGIA - Una organizzazione dedita allo spaccio di stupfacenti nei comuni di Peschici e Vico del Gargano è stata smantellata all'alba dai carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano, coadiuvati ...

Coca e hashish: arrestati spacciatori e complici tra Battipaglia e l'Agro 5 febbraio 2021 Compra droga da un marocchino: un salernitano finisce nei guai a Prato 7 febbraio 2021 Smantellata un' organizzazione criminale specializzata nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, radicata su tutto ...

Per eludere i controlli, i componenti del gruppo facevano uso di trasporti pubblici per raggiungere i luoghi di approvvigionamento e spaccio, camuffandosi tra i pendolari ...

Dalla Rotonda alle Torri: droga ai ragazzini

In trappola una banda di cinque giovani, due di loro sono minorenni. Il traffico di dosi anche nella ciclabile Baden Powell ...

Per eludere i controlli, i componenti del gruppo facevano uso di trasporti pubblici per raggiungere i luoghi di approvvigionamento e spaccio, camuffandosi tra i pendolari ...