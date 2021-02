Sondaggio Emg, il 49% degli elettori M5s a favore del governo Draghi. E Forza Italia supera il Pd (Di giovedì 11 febbraio 2021) Oltre sei Italiani su 10 si dicono a favore del governo Draghi. Secondo un Sondaggio di Emg per la trasmissione Agorà, il 61% degli intervistati ritiene giusto appoggiare l’esecutivo nascente. Il 22% è contrario e il 17% preferisce non rispondere. Guardando agli elettorati dei vari partiti, si nota come la quota più elevata di sostenitori dell’ex governatore della Bce si registri in seno a Italia Viva: l’89% degli elettori si dice a favore, contro un 2% di contrari (il 9% preferisce non rispondere). Seguono gli elettori di Forza Italia, con l’84% di sì, il 14% di no e un 2% che non risponde. Staccato di ben 15 punti percentuali il Pd. Tra l’elettorato dem, il 69% ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) Oltre seini su 10 si dicono adel. Secondo undi Emg per la trasmissione Agorà, il 61%intervistati ritiene giusto appoggiare l’esecutivo nascente. Il 22% è contrario e il 17% preferisce non rispondere. Guardando agli elettorati dei vari partiti, si nota come la quota più elevata di sostenitori dell’ex governatore della Bce si registri in seno aViva: l’89%si dice a, contro un 2% di contrari (il 9% preferisce non rispondere). Seguono glidi, con l’84% di sì, il 14% di no e un 2% che non risponde. Staccato di ben 15 punti percentuali il Pd. Tra l’elettorato dem, il 69% ...

lorepregliasco : Sondaggio EMG/Adnkronos: fiducia in Draghi al 61%. Dati per elettorato: PD 93% Lega 81% (!) M5S 44% (!) FDI 33% - you_trend : ?? Sondaggio EMG per @agorarai Il giudizio sul governo #Conte 2 è negativo per il 51% degli italiani, positivo per… - you_trend : ?? Sondaggio EMG per @agorarai In questa fase 2 italiani su 3 (67%) preferirebbero un governo #Draghi, il 20% un r… - Lojero_Mattia : RT @lorepregliasco: Sondaggio EMG/Adnkronos: fiducia in Draghi al 61%. Dati per elettorato: PD 93% Lega 81% (!) M5S 44% (!) FDI 33% - ClaudioBollenti : RT @lorepregliasco: Sondaggio EMG/Adnkronos: fiducia in Draghi al 61%. Dati per elettorato: PD 93% Lega 81% (!) M5S 44% (!) FDI 33% -