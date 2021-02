Sondaggi politici elettorali: Giuseppe Conte o Mario Draghi? Ecco chi preferiscono gli italiani (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi: Giuseppe Conte vs Mario Draghi Sondaggi politici elettorali – “Mario Draghi o Giuseppe Conte, chi avrebbe preferito come prossimo Presidente del Consiglio?”: è la domanda che è stata posta alle persone intervistate da Nando Pagnoncelli per i Sondaggi realizzati per DiMartedì, il programma andato in onda il 9 febbraio su La7. Tra le due figure, il 52 per cento degli italiani ha risposto Mario Draghi, mentre solo il 29 per cento sceglie Giuseppe Conte. Il restante 19 per cento risponde nessuno dei due, non sa, o non ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021)oggi:vs– “, chi avrebbe preferito come prossimo Presidente del Consiglio?”: è la domanda che è stata posta alle persone intervistate da Nando Pagnoncelli per irealizzati per DiMartedì, il programma andato in onda il 9 febbraio su La7. Tra le due figure, il 52 per cento degliha risposto, mentre solo il 29 per cento sceglie. Il restante 19 per cento risponde nessuno dei due, non sa, o non ...

LegaSalvini : SONDAGGI. SALVINI, RENZI, MELONI E M5S: CAMBIA TUTTO NELL'ERA DRAGHI. I NUMERI Cresce la Lega (+0,4%), arretrano Fr… - fanpage : Per 7 italiani su 10 Mario Draghi è la persona giusta per il paese in questo momento #GovernoDraghi - neXtquotidiano : Sondaggi: 6 italiani su 10 dicono sì a Draghi - todisco_arianna : Prima sono finite le grandi narrazioni, poi è finito lo storytelling, e ora siamo in una nuova età dove il potere d… - ellabi : @LorenzoTondi @AleGuerani @CremaschiG @JacopoPellegr10 @Giul_Granato @marioricciard18 @GGabbuti @mazzettam Boh io m… -