Snowboardcross | Lucas Eguibar beffa il grande favorito Haemmerle e si laurea campione del Mondo Azzurri fuori agli ottavi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Si sono conclusi in modo a dir poco pazzesco i Mondiali 2021 diriservatiuomini. Lo spagnolo, già meda d’argento alla rassegna iridata di Sierra Nevada 2017, si ètodela Idre Fjällndo il, vale a dire l’Austriaco Alessandro. Bronzo per il canadese Eliot Grondin che ha preceduto un altro austriaco, ovvero Jakob Dusek.arrivava ai Mondiali forte delle vittorie ottenute nelle ultime due edizioni della Coppa dele del recente successo nella tappa della manifestazione appena citata di Chiesa in Valmalenco. L’austriaco aveva dominato la sua batteria ...

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross Lucas

OA Sport

Si sono conclusi in modo a dir poco pazzesco i Mondiali 2021 di snowboardcross riservati agli uomini. Lo spagnolo Lucas Eguibar, già medaglia d'argento alla rassegna iridata di Sierra Nevada 2017, si ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04: L'appuntamento è per sabato alle 12.30 per il Mondiale a squadre di Snowboardcross. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 16.03: Oro Gran Bretagn ...