Skoda Fabia - Primo teaser della quarta generazione

egeoelliniko : RT @KitMakerNetwork: Skoda Fabia R5 EVO - BerenDorthonion : RT @KitMakerNetwork: Skoda Fabia R5 EVO - KitMakerNetwork : Skoda Fabia R5 EVO - Bartolbia84 : @PanteAlex @eWRCresults From ???? Mauro Miele - Luca Beltrame (Skoda Fabia rally2) #WRC3 - alexchicchi : @moro_thomas Skoda! Ho una Fabia Montecarlo con la quale sfreccio allegramente ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Skoda Fabia

FormulaPassion.it

La nuova e quarta generazione dellasi avvicina, con un nuovo teaser pubblicato dalla casa controllata dal Gruppo Volkswagen . La silhouette mostra la linea superiore della vettura, suggerendo le nuove proporzioni della ...Il 3 gennaio era atterrato in Albania presso l'aeroporto di Rinas, dove ha noleggiato lache, appena tre giorni dopo, è stata ritrovata carbonizzata da un abitante del posto che ha ...La vettura debutterà nel corso della prossima primavera e, grazie alla piattaforma Mqb-A0, porterà in dote tante novità e nuovi motori ...Al via le iscrizioni che chiuderanno il 3 marzo. Tante novità 2021 che debutteranno al 'Ciocco'. Le WRC nel 'Ciocco' CIR, anche le WRC Plus nella Coppa Rally di Zona a Coeff. 1,5.