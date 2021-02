Siviglia, Papu Gomez rivela: “Messi mi ha chiesto dell’Atalanta” (Di venerdì 12 febbraio 2021) In Copa del Rey mercoledì sera si sono sfidate Siviglia e Barcellona e i due connazionali Alejandro Gomez e Lionel Messi, rivali per una notte, hanno parlato a fine partita di tante cose. Tra gli argomenti, ovviamente, il futuro dell’Argentina e la caccia a Copa America e Mondiali per Club, ma come rivela il Papu, la Pulce gli ha anche chiesto informazioni sull’Atalanta legate al litigio con Gasperini da parte dell’ex trequartista della Dea: “Abbiamo parlato di tante cose in generale, mi ha chiesto anche cosa fosse successo all’Atalanta e il fatto che ritrovarmi in Spagna aveva attirato la sua attenzione su di me, è stata una chiacchierata tra amici ed è sempre un piacere scambiare due parole col capitano della mia nazionale. Il suo futuro? No, non mi ha detto ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) In Copa del Rey mercoledì sera si sono sfidatee Barcellona e i due connazionali Alejandroe Lionel, rivali per una notte, hanno parlato a fine partita di tante cose. Tra gli argomenti, ovviamente, il futuro dell’Argentina e la caccia a Copa America e Mondiali per Club, ma comeil, la Pulce gli ha ancheinformazioni sull’Atalanta legate al litigio con Gasperini da parte dell’ex trequartista della Dea: “Abbiamo parlato di tante cose in generale, mi haanche cosa fosse successo all’Atalanta e il fatto che ritrovarmi in Spagna aveva attirato la sua attenzione su di me, è stata una chiacchierata tra amici ed è sempre un piacere scambiare due parole col capitano della mia nazionale. Il suo futuro? No, non mi ha detto ...

