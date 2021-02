Siviglia-Barcellona | Gomez e le confidenze con Messi | “La verità sull’Atalanta | la Liga e il futuro | ecco cosa ci siamo detti io e Leo”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La semifinale d'andata di Coppa Del Re si è conclusa a sorpresa con la vittoria delsulper 2 reti a 0., Real Madrid-Getafe 2-0: i Blancos vincono ed accorciano sull’Atletico Madrid. La classifica aggiornataLa partita è stata pure il primo incontro ufficiale tra Leoe il Papuda quando si è trasferito in Spagna. I due argentini si sono fermati a chiacchierare per alcuni minuti al termine della gara. Alla chiacchierata si sono uniti successivamente i connazionali Acuna e Ocampos.Nel post partita l'ex fantasista dell'Atalanta ha rilasciato delle dichiarazioni al Cope Sevilla per spiegaresi fosserolui e la Pulce. Il Papu ha raccontato di comevolesse capire megliofosse successo ...

Mediagol : Siviglia-#Barcellona, Gomez e le confidenze con Messi: 'La verità sull'Atalanta, la #Liga e il futuro, ecco cosa ci… - mirko_masella : RT @sportli26181512: Barcellona ko a Siviglia, Koeman: 'Non è solo colpa nostra' VIDEO: L'allenatore del Barcellona, Koeman commenta la sco… - Chicca141002 : RT @MileTrecarichi: Il #Barcellona ha ceduto #Suarez e l'Atletico salvo sorprese,vincerà la Liga. Ha ceduto #Rakitic e si trova con un pied… - SilviaPrato1 : RT @MileTrecarichi: Il #Barcellona ha ceduto #Suarez e l'Atletico salvo sorprese,vincerà la Liga. Ha ceduto #Rakitic e si trova con un pied… - antofns : RT @ruotebucate: @sscnapoli Cosa vi lamentate del Napoli tifosi lutamma???? Ieri il Barcellona ha perso 2-0 col Siviglia, il Liverpool 4-1… -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Barcellona

la Repubblica

... al secondo posto segue il Real Madrid con 46 e al terzo posto ila quota 43 . La cronaca e tabellino minuto per minuto [AGGIORNA LA DIRETTA]: Acuna M., Navas J., Ocampos L., ...... seguito dal Real Madrid con 46 e dalcon 43. La cronaca e tabellino minuto per minuto [... Ildovrebbe optare per un 4 - 3 - 3 con Bono tra i pali, in difesa Koundé e Gomez centrali ...L’Inter continua a guardare con interesse al terzino del Barcellona Junior Firpo per il calciomercato estivo Ai margini del progetto del mister dei blaugrana, l’olandese Ronald Koeman, Junior Firpo sa ...La partita Siviglia - Huesca di Sabato 13 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 23° giornata de LaLiga ...