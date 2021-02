Siracusa, furto al supermercato di via Elorina e fuga, coppia di ladri in trasferta bloccata dai carabinieri (Di giovedì 11 febbraio 2021) Siracusa - Un uomo di 46 anni, Marcello Santitto, e una donna di 37, Grazia Simona Nicolosi, entrambi catanesi e già accusati di 'una serie di furti commessi nei supermercati sia della provincia etnea ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di giovedì 11 febbraio 2021)- Un uomo di 46 anni, Marcello Santitto, e una donna di 37, Grazia Simona Nicolosi, entrambi catanesi e già accusati di 'una serie di furti commessi nei supermercati sia della provincia etnea ...

LaGazzettaSR : #Siracusa, furto al supermercato di via Elorina e fuga, coppia di ladri in trasferta bloccata dai carabinieri - siracusaoggi : (Siracusa. Ladri in fuga dopo furto al supermercato: inseguiti e arrestati. Donata la refurtiva) -… - giandomenic45 : RT @magicaGrmente22: Furto in officina per un valore di 22 mila euro, migrante irregolare arrestato - Webmartetv : Siracusa | Due uomini derubano distributori automatici di bevande - - ADA79991318 : RT @magicaGrmente22: Furto in officina per un valore di 22 mila euro, migrante irregolare arrestato -