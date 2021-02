Simona Izzo | ex moglie di Antonello Venditti | “Non ho mai perdonato il suo tradimento”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021)in passato sono stati marito e. Un matrimonio importante quello tra il cantautore romano e la regista ed attrice che sono stati sposati dal 1975 al 1978. Tre anni d’amore e un figlio di nome Francesco, ma poi le cose tra i due sono naufragate per via di un. A rivelarlo è stata proprio lache parlando della relazione conha rivelato: “È stata una grande storia d’amore, ma le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho”. Il perdono di cui parla laè quello per unche la regista ha subito dal cantautore romano: “Ci siamo lasciati per un ...