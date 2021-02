Silvio Berlusconi ricoverato dopo una caduta | le condizioni di salute dell’ex premier

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Il Presidenteè rientrato a Milano ieri sera a causa di unaaccidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso la Clinica “La madonnina” per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte. È stato dimesso oggi 11 febbraio ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo”. Lo si legge in una nota di Forza Italia. Il precedente di gennaioera già stato è statoun mese fa al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Si trattò di esami di routine. Non mancò, tuttavia, un po’ di apprensione per ledel Cavaliere, che lo scorso autunno aveva dovuto affrontare anche il coronavirus. E lo aveva superato ...

Una contusione al fianco causata da una caduta accidentale ha costretto a trascorrere una notte ricoverato in una clinica milanese. Il contrattempo di cui è stato protagonista il presidente di Forza Italia è avvenuto ieri nella sua residenza romana: una ...