Sì, Rina e Nino sono così. Innamorati in eterno - (Di giovedì 11 febbraio 2021) Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi ripercorre la vita dei suoi genitori nel film "Lei mi parla ancora" di Pupi Avati, con Stefania Sandrelli e Renato Pozzetto Mi avvicino nella notte a Ferrara, dopo aver visto con emozione, condivisa da tanti, la privata proiezione, attraverso Sky, del film di Pupi Avati Lei mi parla ancora, tratto da uno dei quattro libri di mio padre: Lungo l'argine del tempo, Non chiedere cosa sarà il futuro, Lei mi parla ancora, Il canale dei cuori. Dormirò nella Locanda dell'Annunziata, in prossimità del Castello Estense, dove si apre la mostra dedicata a un solo dipinto di Giovanni Boldini, il ritratto animato della contessa Berthier de Leusse, affidato a tempo indeterminato ai nostri musei da una proprietaria innamorata ma prudente. Alcuni monumenti della città, con ordine e discrezione, sono nel film. Non i più clamorosi, non il ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi ripercorre la vita dei suoi genitori nel film "Lei mi parla ancora" di Pupi Avati, con Stefania Sandrelli e Renato Pozzetto Mi avvicino nella notte a Ferrara, dopo aver visto con emozione, condivisa da tanti, la privata proiezione, attraverso Sky, del film di Pupi Avati Lei mi parla ancora, tratto da uno dei quattro libri di mio padre: Lungo l'argine del tempo, Non chiedere cosa sarà il futuro, Lei mi parla ancora, Il canale dei cuori. Dormirò nella Locanda dell'Annunziata, in prossimità del Castello Estense, dove si apre la mostra dedicata a un solo dipinto di Giovanni Boldini, il ritratto animato della contessa Berthier de Leusse, affidato a tempo indeterminato ai nostri musei da una proprietaria innamorata ma prudente. Alcuni monumenti della città, con ordine e discrezione,nel film. Non i più clamorosi, non il ...

slCIPCIP : @stebellentani Ma Vittorio ha 732 impegni ogni giorno! ?? comunque consiglio il film sulla Rina e Nino #PupiAvati - LuciaTassan : RT @bettywrong: L'amore oltre il tempo dei miei genitori, Nino e Rina. Mio padre lo ha raccontato nei suoi libri (@lanavediteseoed), e Pupi… - VinceMaielli : RT @bettywrong: L'amore oltre il tempo dei miei genitori, Nino e Rina. Mio padre lo ha raccontato nei suoi libri (@lanavediteseoed), e Pupi… - CasaLettori : RT @bettywrong: L'amore oltre il tempo dei miei genitori, Nino e Rina. Mio padre lo ha raccontato nei suoi libri (@lanavediteseoed), e Pupi… - Maria33759436 : RT @lanavediteseoed: Una promessa d'amore 'per sempre', come nelle favole. E, come le favole, le vite di Nino e Rina non si perdono nel tem… -