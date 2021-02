Si finge avvocato per rubare 5mila euro alla madre di un poliziotto | fermato 72enne

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Spacciandosi per il figlio ha telefonato ad un’anziana donna,di un agente della Polizia di Stato, per chiederledestinati a coprire un assegno bancario “scoperto“, aggiungendo che sarebbe passato unper ritirarlo e portarlo in banca. Poco dopo, però, a casa è tornato il figlio, quello vero, agente della Polizia di Stato, e il tentativo di truffa è stato scoperto. Il, infatti, ha atteso con lache si presentasse il presunto legale. Giunto a casa della donna, il truffatore ha capito che davanti a se c’era un rappresentante delle forze dell’ordine e ha cercato di fuggire spingendo il figlio dell’anziana contro il muro. Malgrado tutto, con l’aiuto dei colleghi del commissariato di Nola, il finto ...

Ultime Notizie dalla rete : finge avvocato

Agenzia ANSA

... ci tocca: tra Emiliano, lo psichiatra infantile interpretato da Spollon, e Nico, l'... Che ha chiesto all'ormai coppia di fatto Saurino/Spollon di insegnare agli uomini come siun orgasmo ...Ai primi accenni di difficoltà, quindi, l'italiano mediodi dimenticare di avere premiato con ... E così, abbiamo avuto un premier come Giuseppe Conte, che da 'del popolo' e tutore dell'...Nola, si finge avvocato e tenta di truffare la madre di un poliziotto. Finisce in manette il 72enne napoletano con precedenti di polizia ...Napoli – Spacciandosi per il figlio ha telefonato ad un’anziana donna, madre di un agente della Polizia di Stato, per chiederle 5mila euro destinati a coprire un assegno bancario “scoperto“, aggiungen ...