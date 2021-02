Si attende il voto on line grillino: intanto gli studenti occupano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Draghi appeso al voto grillino. Niente di più vero. Si attende la votazione on line dei cinque stelle e poi si vedrà. Mario Draghi attende l’esito della votazione on line imposta dal Movimento cinque stelle ai suoi elettori per conoscere, definitivamente l’esito delle consultazioni concluse nella giornat di ieri. Gli elettori grillini dovranno dire se sono o meno favorevoli al Governo Draghi, e ad una serie di iniziative politiche questo esecutivo potrebbe mettere in campo. Terminata la votazione, ufficializzato il risultato si potrà realmente allo stesso modo ufficializzare la maggioranza che reggerà il nuovo Governo presieduto da Mario Draghi. Ci sono tutti, tranne la Meloni, da Salvini a Zingaretti, passando per Renzi e Berlusconi. Tutti d’accordo sul sostegno ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Draghi appeso al. Niente di più vero. Sila votazione ondei cinque stelle e poi si vedrà. Mario Draghil’esito della votazione onimposta dal Movimento cinque stelle ai suoi elettori per conoscere, definitivamente l’esito delle consultazioni concluse nella giornat di ieri. Gli elettori grillini dovranno dire se sono o meno favorevoli al Governo Draghi, e ad una serie di iniziative politiche questo esecutivo potrebbe mettere in campo. Terminata la votazione, ufficializzato il risultato si potrà realmente allo stesso modo ufficializzare la maggioranza che reggerà il nuovo Governo presieduto da Mario Draghi. Ci sono tutti, tranne la Meloni, da Salvini a Zingaretti, passando per Renzi e Berlusconi. Tutti d’accordo sul sostegno ...

