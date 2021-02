Serie D, Gilardino ritrova il Siena: ufficiale il suo ritorno sulla panchina bianconera (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Siena riabbraccia Gilardino.Dopo il divorzio avvenuto lo scorso 11 gennaio, Gilardino torna sulla panchina del Siena. All’indomani del pari casalingo con Trestina, il campione del mondo, era stato sollevato - a sorpresa - dal proprio incarico dalla società bianconera nonostante la squadra fosse al secondo posto con soli quattro punti di distanza dalla vetta. A dare notizia del ritorno dell'ex Palermo in panchina, è la stessa società, tramite un comunicato diramato attraverso i propri canali di riferimento.“Mister Gilardino torna sulla panchina dell’Acn Siena. L’allenatore con cui la società bianconera aveva cominciato questa stagione torna a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilriabbraccia.Dopo il divorzio avvenuto lo scorso 11 gennaio,tornadel. All’indomani del pari casalingo con Trestina, il campione del mondo, era stato sollevato - a sorpresa - dal proprio incarico dalla societànonostante la squadra fosse al secondo posto con soli quattro punti di distanza dalla vetta. A dare notizia deldell'ex Palermo in, è la stessa società, tramite un comunicato diramato attraverso i propri canali di riferimento.“Mistertornadell’Acn. L’allenatore con cui la societàaveva cominciato questa stagione torna a ...

MCalcioNews : Siena: Gilardino torna sulla panchina bianconera - shirakonero : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Siena, in panchina torna Gilardino. E con lui il suo vice Caridi - Mediagol : #SerieD, Gilardino ritrova il Siena: ufficiale il suo ritorno sulla panchina bianconera - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Siena, in panchina torna Gilardino. E con lui il suo vice Caridi - AlmaCalcioTosca : Serie D - Siena: in panchina torna Gilardino -