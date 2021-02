Serie C, focolaio Covid: rinviata anche Cesena-Gubbio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Come prevedibile la Lega Pro ha rinviato a data da destinarsi il match tra Cesena e Gubbio che sarebbe stato in programma sabato alle 15 al Manuzzi. E’ stata così accolta la richiesta del Cesena supportata dalla lettera dell’Azienda Usl che conferma come il focolaio Covid nello spogliatoio bianconero resti sempre pericoloso come la scorsa settimana. E’ la terza gara del Cesena rinviata per Covid dopo quelle con Perugia e Feralpisalò. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Come prevedibile la Lega Pro ha rinviato a data da destinarsi il match trache sarebbe stato in programma sabato alle 15 al Manuzzi. E’ stata così accolta la richiesta delsupportata dalla lettera dell’Azienda Usl che conferma come ilnello spogliatoio bianconero resti sempre pericoloso come la scorsa settimana. E’ la terza gara delperdopo quelle con Perugia e Feralpisalò. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Serie focolaio Openjobmetis a Brescia per provare un altro blitz e per scoprire Egbunu

Sotto a chi tocca, e quindi a Brescia. La serie di partite ravvicinate a cui è stata costretta la Openjobmetis non consente di far rifiatare ...recuperare l'ennesima gara rinviata a causa del focolaio ...

Focolaio di Geriatria in Ospedale a Rovigo, due decessi

ROVIGO - Si aggrava la situazione del focolaio esploso in Geriatria a Rovigo , pazienti già fragili, con patologie serie, il Covid - 19 non ha fatto altro che peggiorare il quadro. Secondo una indagine interna dell'Ulss 5 Polesana il ...

