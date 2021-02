Serie B, partnership rinnovata con BKT fino al 2024: tutte le novità (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Serie B annuncia il rinnovo della partnership con BKT: ecco il comunicato con tutte le novità dal consiglio direttivo di stamattina La Lega Serie B comunica il rinnovo della partnership con BKT. Ecco il comunicato. «Consiglio direttivo questa mattina della Lega Serie B in videoconferenza. Diversi i temi trattati durante la riunione, partendo da un’analisi circa l’iter che porterà alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021-2024 e con un’informativa sulle consultazioni con i diversi broadcaster che inizieranno nei prossimi giorni. Vari anche i punti di discussione relativi allo sviluppo della Lega. Soddisfazione per il rinnovo del rapporto con BKT come title sponsor del campionato che ha confermato il proprio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) LaB annuncia il rinnovo dellacon BKT: ecco il comunicato conledal consiglio direttivo di stamattina La LegaB comunica il rinnovo dellacon BKT. Ecco il comunicato. «Consiglio direttivo questa mattina della LegaB in videoconferenza. Diversi i temi trattati durante la riunione, partendo da un’analisi circa l’iter che porterà alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021-e con un’informativa sulle consultazioni con i diversi broadcaster che inizieranno nei prossimi giorni. Vari anche i punti di discussione relativi allo sviluppo della Lega. Soddisfazione per il rinnovo del rapporto con BKT come title sponsor del campionato che ha confermato il proprio ...

