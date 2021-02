Serie B, il Consiglio Direttivo ha deciso: sì al VAR dal prossimo campionato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sì al var dal prossimo campionato. La Serie B si prepara ad accogliere la principale novità degli ultimi anni di calcio nell’ambito di misure di “Tecnologia e iniziative contro la crisi”, come si legge sul comunicato pubblicato dalla Lega B. Sono questi i temi principali discussi nel Consiglio Direttivo odierno. “Approvata la nuova sigla del campionato, rafforzato il processo di modernizzazione e internazionalizzazione con il torneo esports della Serie BKT giunto alla seconda stagione – si legge nel comunicato – Si è parlato quindi della tecnologia Var, il cui progetto va avanti per i prossimi playoff/playout con l’introduzione definitiva prevista per il prossimo campionato, e inoltre della Goal Line technology”. Poi ancora: “Infine il ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sì al var dal. LaB si prepara ad accogliere la principale novità degli ultimi anni di calcio nell’ambito di misure di “Tecnologia e iniziative contro la crisi”, come si legge sul comunicato pubblicato dalla Lega B. Sono questi i temi principali discussi nelodierno. “Approvata la nuova sigla del, rafforzato il processo di modernizzazione e internazionalizzazione con il torneo esports dellaBKT giunto alla seconda stagione – si legge nel comunicato – Si è parlato quindi della tecnologia Var, il cui progetto va avanti per i prossimi playoff/playout con l’introduzione definitiva prevista per il, e inoltre della Goal Line technology”. Poi ancora: “Infine il ...

