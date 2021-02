Serie B: il Consiglio Direttivo ha annunciato che l’anno prossimo ci sarà il VAR (Di giovedì 11 febbraio 2021) Consiglio Direttivo questa mattina della Lega Serie B in videoconferenza. Diversi i temi trattati durante la riunione, partendo da un’analisi circa l’iter che porterà alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021-2024 e con un’informativa sulle consultazioni con i diversi broadcaster che inizieranno nei prossimi giorni. Vari anche i punti di discussione relativi allo sviluppo della Lega. Soddisfazione per il rinnovo del rapporto con BKT come title sponsor del campionato che ha confermato il proprio impegno manifestando grande apprezzamento per il valore del secondo torneo professionistico italiano. Approvata la nuova sigla del campionato, rafforzato il processo di modernizzazione e internazionalizzazione con il torneo esports della Serie BKT giunto alla seconda stagione. Si è parlato quindi ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021)questa mattina della LegaB in videoconferenza. Diversi i temi trattati durante la riunione, partendo da un’analisi circa l’iter che porterà alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021-2024 e con un’informativa sulle consultazioni con i diversi broadcaster che inizieranno nei prossimi giorni. Vari anche i punti di discussione relativi allo sviluppo della Lega. Soddisfazione per il rinnovo del rapporto con BKT come title sponsor del campionato che ha confermato il proprio impegno manifestando grande apprezzamento per il valore del secondo torneo professionistico italiano. Approvata la nuova sigla del campionato, rafforzato il processo di modernizzazione e internazionalizzazione con il torneo esports dellaBKT giunto alla seconda stagione. Si è parlato quindi ...

