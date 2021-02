Serie B, il consiglio direttivo approva l’introduzione del VAR nella prossima stagione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è riunito quest’oggi il consiglio direttivo della Lega Serie B che ha approvato l’introduzione del VAR per la prossima stagione Oggi si è riunito il consiglio direttivo della Lega Serie B, che ha approvato l’introduzione del VAR per la prossima stagione. Il comunicato. «consiglio direttivo questa mattina della Lega Serie B in videoconferenza. Diversi i temi trattati durante la riunione, partendo da un’analisi circa l’iter che porterà alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021-2024 e con un’informativa sulle consultazioni con i diversi broadcaster che inizieranno nei ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è riunito quest’oggi ildella LegaB che hatodel VAR per laOggi si è riunito ildella LegaB, che hatodel VAR per la. Il comunicato. «questa mattina della LegaB in videoconferenza. Diversi i temi trattati durante la riunione, partendo da un’analisi circa l’iter che porterà alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021-2024 e con un’informativa sulle consultazioni con i diversi broadcaster che inizieranno nei ...

