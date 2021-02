Serie B, gli arbitri della 23° giornata. Spal-Empoli a Mariani (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 23esima giornata di Serie B. Ecco l’elenco completo: Brescia-Chievo Verona: Di Martino Cosenza-Reggina: Marinelli Cremonese-Lecce: Guida Monza-Pisa: Abisso Pescara-Venezia: Illuzzi Pordenone-Cittadella: Paterna Reggiana-Ascoli: Ayroldi Salernitana-Vicenza: Camplone Spal-Empoli: Mariani Virtus Entella-Frosinone: Maggioni L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 23esimadiB. Ecco l’elenco completo: Brescia-Chievo Verona: Di Martino Cosenza-Reggina: Marinelli Cremonese-Lecce: Guida Monza-Pisa: Abisso Pescara-Venezia: Illuzzi Pordenone-Citta: Paterna Reggiana-Ascoli: Ayroldi Salernitana-Vicenza: CamploneVirtus Entella-Frosinone: Maggioni L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

