Sei titoli in una stagione: prima del Bayern c’era riuscito solo il Barcellona (Di giovedì 11 febbraio 2021) A Doha il Bayern Monaco supera il Tigres per 1-0 nella finale del Mondiale per Club grazie al gol di Pavard e per la squadra di Flick è il sesto, storico titolo della stagione. c’era riuscito solo il Barcellona nel 2009, i blaugrana sollevarono in quell’annata perfetta la Coppa del Re, la Supercoppa di Spagna, la Liga, la Champions League, il Mondiale per club e la Supercoppa Europea.I bavaresi hanno conquistato la Bundesliga, la DFB Pokal, la Supercoppa di Germania, la Champions League, la Supercoppa Europea e questa sera il Mondiale per Club. Inoltre è la quarta volta che il Bayern si laurea Campione del Mondo includendo Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club. Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) A Doha ilMonaco supera il Tigres per 1-0 nella finale del Mondiale per Club grazie al gol di Pavard e per la squadra di Flick è il sesto, storico titolo dellailnel 2009, i blaugrana sollevarono in quell’annata perfetta la Coppa del Re, la Supercoppa di Spagna, la Liga, la Champions League, il Mondiale per club e la Supercoppa Europea.I bavaresi hanno conquistato la Bundesliga, la DFB Pokal, la Supercoppa di Germania, la Champions League, la Supercoppa Europea e questa sera il Mondiale per Club. Inoltre è la quarta volta che ilsi laurea Campione del Mondo includendo Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

laramps : Poco fa su Tv2000 han fatto vedere i titoli del Tg4 (Mediaset) che non solo decretavano come “spreco inutile” il nu… - DennyMaglie : RT @Ale_Rimi: Bundesliga Coppa di Germania Supercoppa di Germania Supercoppa UEFA Champions League Mondiale per Club 6 titoli in un anno s… - Alex_Zonghetti : @MatteoDentini Con l’uomo giusto li avremmo anche noi quei sei titoli, non cinque, ancora rosico. - fefefeds : RT @Ale_Rimi: Bundesliga Coppa di Germania Supercoppa di Germania Supercoppa UEFA Champions League Mondiale per Club 6 titoli in un anno s… - PigroMa : RT @Ale_Rimi: Bundesliga Coppa di Germania Supercoppa di Germania Supercoppa UEFA Champions League Mondiale per Club 6 titoli in un anno s… -