Se i grillini si spaccano, guadagna il centrosinistra. Meloni invece… L’analisi di Ceccanti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mario Draghi può dormire sonni tranquilli. E, se una parte di Movimento si staccherà dalla base governista, “potrà solo portare beneficio al Movimento stesso”. Parola di Stefano Ceccanti, deputato dem che, sulla votazione in corso sulla piattaforma Rousseau, si dice tutto sommato tranquillo. “C’è una parte consistente di grillini che sta cercando di orientare il voto degli iscritti verso un adesione al governo del premier incaricato Mario Draghi – dice – e questo, al netto di tutto, non può che essere un elemento positivo”. Come detto in premessa “prima di tutto per la solidità del Movimento stesso”. In particolare nel processo palingenetico di trasformazione a vero e proprio partito. L’ottica auspicata anche da Ceccanti è quella di una “coalizione di centrosinistra che, necessariamente, deve avere una base solida che ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mario Draghi può dormire sonni tranquilli. E, se una parte di Movimento si staccherà dalla base governista, “potrà solo portare beneficio al Movimento stesso”. Parola di Stefano, deputato dem che, sulla votazione in corso sulla piattaforma Rousseau, si dice tutto sommato tranquillo. “C’è una parte consistente diche sta cercando di orientare il voto degli iscritti verso un adesione al governo del premier incaricato Mario Draghi – dice – e questo, al netto di tutto, non può che essere un elemento positivo”. Come detto in premessa “prima di tutto per la solidità del Movimento stesso”. In particolare nel processo palingenetico di trasformazione a vero e proprio partito. L’ottica auspicata anche daè quella di una “coalizione diche, necessariamente, deve avere una base solida che ...

