"Se Harry torna a Londra, Meghan divorzia": dichiarazioni forti da fonti vicino alla coppia (Di giovedì 11 febbraio 2021) È trascorso ormai un anno dall'addio di Harry e Meghan; i Duchi di Sussex hanno lasciato Londra e il titolo reale. Ma non definitivamente. C'è ancora uno spiraglio, c'è ancora una possibilità per Harry di tornare a casa, da nonna Elisabetta, William e papà Carlo. E, stando alle parole dell'esperto reale Caprarica, Harry avrebbe proprio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

