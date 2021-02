Scuole Calabria, Spirlì: “Vaccino prioritario per docenti e Ata, ma con scuole chiuse per due settimane” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il personale scolastico calabrese sarà vaccinato contestualmente alla popolazione ultra 80enne. È quanto ha deciso il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il personale scolastico calabrese sarà vaccinato contestualmente alla popolazione ultra 80enne. È quanto ha deciso il presidente della Regione, NinoL'articolo .

citynowit : L'ultima proposta del Presidente Spirlì per la Fase 2 della somministrazione vaccini in #Calabria - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Contributo per le scuole dell'infanzia, domande entro il 30 aprile) è stato pubblicato… - AntoninoHetfiel : @_scoolapasta Ah pure te Calabria quindi? Beh sì, a scuola questo mai, ma è capitato in qualche spogliatoio di scu… - BenCharlies : In Campania è in atto una guerra fra il Presidente De Luca e il sindaco De Magistris che si è candidato in Calabria… - Gian59342003 : RT @UltimoUMC: I ragazzi delle scuole della #Calabria . Portare nel cuore un #amore per difenderlo non per tenerlo per se. #capitanoUltimo… -