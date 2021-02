Scuola | le palestre sono ancora off limits Ma è caos | c’è chi le usa lo stesso

bruno_simili : RT @RossellaLatempa: @bruno_simili Ciò significa dare più risorse a chi ne ha meno. Più docenti, più compresenze, più tempo scuola, strumen… - RossellaLatempa : @bruno_simili Ciò significa dare più risorse a chi ne ha meno. Più docenti, più compresenze, più tempo scuola, stru… - Serena57891118 : @claudiomontar a svolgersi normalmente, ristoranti aperti ragazzi che vanno a scuola e università senza problemi, b… - Teresafas : @FranceskoNew E si continua a parlare di scuola in presenza, negando ogni evidenza su dati e rischi: al ristorante… - ElisabettaCose3 : RT @MMmarco0: Secondo il CTS le palestre possono aprire solo per lezioni individuali perché il rischio è alto. Misteriosamente invece, sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola palestre

...per le zone arancioni e gialle (in zona rossa ovviamente rimane la chiusura)? Per legli ...Inoltre è previsto l'ok per le attività sportive e di danza indirizzata ai bambini che vanno aCoronavirus, le altre notizie Roccagorga: contagi in unadell'infanza Piano vaccinale del Lazio, D'Amato: 'Over 80 entro aprile, poi ultra 75enni' Sport enel limbo: l'appello di ...Occupato questa mattina il liceo Socrate di Roma, nel quartiere della Garbatella. Dopo l'assemblea dei collettivi di ieri pomeriggio, ...Nel mondo della pallavolo mancano pochi giorni alle elezioni per il Consiglio Regionale del prossimo quadriennio e una delle novità del nuovo consiglio è Giulia Donadi, trevigiana doc che negli ultimi ...