Scuola fino al luglio, gli insegnanti contro Mario Draghi: "Abbiamo lavorato tantissimo" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Fervore nel mondo della Scuola per le indiscrezioni secondo cui il Premier incaricato Mario Draghi vorrebbe prolungare fino a fine giugno l'anno scolastico in corso. Dalle consultazioni che il Premier incaricato Mario Draghi ha tenuto con le forze politiche parlamentari è emersa l'intenzione del futuro Presidente del Consiglio di mettere, tra le priorità del nuovo L'articolo proviene da Leggilo.org.

