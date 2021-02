Screen Life Theatre, la casa diventa scena: le performance degli allievi del Suor Orsola in diretta streaming (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Screen Life Theatre”. La casa che diventa scena. Azioni performative che dalle case degli attori raggiungono le case degli spettatori. Sono le nuove frontiere del teatro digitale. Una necessità ai tempi del distanziamento sociale nell’era della pandemia da Covid-19 divenuta virtù e buona pratica di insegnamento nell’ambito del percorso didattico della terza edizione del Master in “Teatro, pedagogia e didattica. Metodi tecniche e pratiche delle arti sceniche”, una delle grandi eccellenze del Centro di Lifelong Learning dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Sabato 13 febbraio alle ore 15,30 in diretta streaming sulla pagina Facebook del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 febbraio 2021) “”. Lache. Azioni performative che dalle caseattori raggiungono le casespettatori. Sono le nuove frontiere del teatro digitale. Una necessità ai tempi del distanziamento sociale nell’era della pandemia da Covid-19 divenuta virtù e buona pratica di insegnamento nell’ambito del percorso didattico della terza edizione del Master in “Teatro, pedagogia e didattica. Metodi tecniche e pratiche delle arti sceniche”, una delle grandi eccellenze del Centro dilong Learning dell’UniversitàBenindi Napoli. Sabato 13 febbraio alle ore 15,30 insulla pagina Facebook del ...

