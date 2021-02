Sci, dal 15 febbraio riaprono gli impianti: in quali regioni e le nuove regole (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sci, dal 15 febbraio riaprono gli impianti Se la riapertura delle regioni è ancora incerta, la ripartenza dello sci, invece, è confermata. Come indicato nell’ultimo dpcm da lunedì 15 febbraio 2021 si potrà tornare a sciare sulle piste italiane. Se il divieto di spostamento tra regioni dovesse essere prorogato gli operatori del settore faranno affidamento almeno sui residenti e sui proprietari di seconde case. La Conferenza delle regioni e il Comitato tecnico scientifico hanno approvato le linee guida per le regioni in zona gialla dell’utilizzo nelle stazioni e nei comprensori sciistici di skilift, seggiovie e cabinovie per scopi amatoriali. Cosa succederà quindi dalla prossima settimana? Dove si potrà andare a sciare? In quale ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sci, dal 15gliSe la riapertura delleè ancora incerta, la ripartenza dello sci, invece, è confermata. Come indicato nell’ultimo dpcm da lunedì 152021 si potrà tornare a sciare sulle piste italiane. Se il divieto di spostamento tradovesse essere prorogato gli operatori del settore faranno affidamento almeno sui residenti e sui proprietari di seconde case. La Conferenza dellee il Comitato tecnico scientifico hanno approvato le linee guida per lein zona gialla dell’utilizzo nelle stazioni e nei comprensori sciistici di skilift, seggiovie e cabinovie per scopi amatoriali. Cosa succederà quindi dalla prossima settimana? Dove si potrà andare a sciare? In quale ...

TgLa7 : #Covid: da Cts via libera allo sci dal 15/2 in Regioni gialle - Ettore_Rosato : Forza alle nostre atlete e atleti ai mondiali di sci di #Cortina. Occasione per mostrare al mondo la bellezza delle… - zaiapresidente : ???? 'We are the champions' suonata sotto la neve dal giovane Jacopo Mastrangelo, tra le bandiere dei Paesi partecip… - Nixdorf4 : RT @LegaSalvini: #FONTANA FIRMA L'ORDINANZA: IN LOMBARDIA DAL 15 FEBBRAIO RIAPRONO GLI IMPIANTI DA SCI - leggoit : Mondiali di sci #cortina2021: Paris fuori dal podio per un soffio, oro all'austriaco Kriechmayr -