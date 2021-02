Sci alpino, nelle due discese di Santa Caterina di Coppa Europa doppietta per Lisa Grill, Elena Dolmen migliore delle azzurre (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giornata davvero impegnativa per quel che riguarda la Coppa Europa di sci alpino femminile 2020-2021. Le atlete, infatti, sono state protagoniste di ben due discese sulla pista di Santa Caterina, entrambe di recupero dopo le cancellazioni della Val di Fassa. Le due gare hanno visto il dominio di Lisa Grill e, nel complesso, della squadra austriaca. Nella prima prova disputata questa mattina la vittoria è andata a Lisa Grill con il tempo di 1:06.44, aprendo un festival bianco-rosso. Ben quattro austriache, infatti, nelle prime quattro posizioni e, nel complesso, 7 nelle prime 10. Alle sue spalle troviamo Nadine Fest a 51 centesimi mentre completa il podio Christina Ager a 63. Al quarto ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giornata davvero impegnativa per quel che riguarda ladi scifemminile 2020-2021. Le atlete, infatti, sono state protagoniste di ben duesulla pista di, entrambe di recupero dopo le cancellazioni della Val di Fassa. Le due gare hanno visto il dominio die, nel complesso, della squadra austriaca. Nella prima prova disputata questa mattina la vittoria è andata acon il tempo di 1:06.44, aprendo un festival bianco-rosso. Ben quattro austriache, infatti,prime quattro posizioni e, nel complesso, 7prime 10. Alle sue spalle troviamo Nadine Fest a 51 centesimi mentre completa il podio Christina Ager a 63. Al quarto ...

Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - poliziadistato : I mondiali di sci a @cortina2021 sono ormai nel vivo delle gare e a garantire la #sicurezza sulle piste ci sono anc… - OA_Sport : #Sci alpino, nelle due discese di Santa Caterina di Coppa Europa doppietta per Lisa Grill, Elena Dolmen migliore de… -