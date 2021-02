Sci alpino, Dominik Paris: “Ho sperato nella medaglia. Per la discesa aspetto la prova” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mastica amaro Dominik Paris dopo il quinto posto conquistato nel superG dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo. L’altoatesino si mangia le mani per essersi visto soffiato il podio proprio sul più bello, con Vincent Kriechmayr che ha vinto la medaglia d’oro con pieno merito davanti a Romed Baumann e Alexis Pinturault, mentre con un pettorale alto in quarta posizione si è inserito Brodie Seger. Il nostro portacolori ha mancato la terza posizione per pochi centesimi, una vera e propria beffa, ma che non lo abbatte in vista del prosieguo dei campionati. “Ci credevo nel podio – spiega ai microfoni di Raisport – ma si sapeva che c’era ancora spazio per qualche inserimento. Il passaggio dopo il salto Vertigine non era per niente facile. Quando arrivi non sai quanto frenare e io ho frenato troppo, a ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mastica amarodopo il quinto posto conquistato nel superG dei Campionati Mondiali di sci2021 di Cortina d’Ampezzo. L’altoatesino si mangia le mani per essersi visto soffiato il podio proprio sul più bello, con Vincent Kriechmayr che ha vinto lad’oro con pieno merito davanti a Romed Baumann e Alexis Pinturault, mentre con un pettorale alto in quarta posizione si è inserito Brodie Seger. Il nostro portacolori ha mancato la terza posizione per pochi centesimi, una vera e propria beffa, ma che non lo abbatte in vista del prosieguo dei campionati. “Ci credevo nel podio – spiega ai microfoni di Raisport – ma si sapeva che c’era ancora spazio per qualche inserimento. Il passaggio dopo il salto Vertigine non era per niente facile. Quando arrivi non sai quanto frenare e io ho frenato troppo, a ...

poliziadistato : I mondiali di sci a @cortina2021 sono ormai nel vivo delle gare e a garantire la #sicurezza sulle piste ci sono anc… - Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - zazoomblog : Medagliere Mondiali sci alpino 2021: subito due medaglie per la Svizzera! Un oro per l’Austria - #Medagliere… - infoitsport : Sci alpino oggi, Mondiali 2021: orari, tv, programma, pettorali superG uomini e donne -