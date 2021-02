Scandone | il direttore sportivo Paolo Rotondi saluta

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S. Felicecomunica, causa impegni lavorativi, la rescissione del rapporto di collaborazione con l’Avv., ringraziarLo per il grande impegno profuso fino ad oggi. “È con grande dispiacere e con la piena consapevolezza delle mie responsabilità rispetto al ruolo conferitomi dalla società che rassegno le mie dimissioni da. Ringrazio la SS Felicelo staff tecnico e l’intero roster per la collaborazione e per lo splendido rapporto instaurato in questi pochi ma intensi mesi”. Cosìnel comunicato diffuso della società irpina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

