Scamacca-Juventus, l'affare saltato per colpa della formula: il Sassuolo non ha mai cambiato idea (Di giovedì 11 febbraio 2021) I due club avevano trovato un'intesa sulla valutazione del giocatore a 25 milioni di euro, ma la formula ha bloccato tutto. Leggi su 90min (Di giovedì 11 febbraio 2021) I due club avevano trovato un'intesa sulla valutazione del giocatore a 25 milioni di euro, ma laha bloccato tutto.

