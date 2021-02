Sarah Jessica Parker, perché non vediamo l’ora di scoprire i suoi look over 50 (Di giovedì 11 febbraio 2021) I look firmatissimi di Sex & The City l’hanno resa un’icona di stile, e ora non vediamo l’ora di scoprire quelli che indosserà nel prossimo reebot And Just Like That. perché Sarah Jessica Parker, aka Carrie Bradshaw, ha dato vita a un personaggio che rimane nel lessico della moda. Icona over 50 I suoi outfit da fashion addicted hanno fatto sognare svariate generazioni di 20, 30 e 40enni (da rivedere nelle puntate in onda su Sky On Demand e su Now TV). E oggi si preparano a ispirare anche le over 50 come lei, che a 55 anni trona sul set insieme a Miranda e Charlotte (aihmé, Samantha non ci sarà) per dare voce a nuovi dilemmi su sesso, amore e relazioni e interpretare le ultime tendenze ... Leggi su amica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ifirmatissimi di Sex & The City l’hanno resa un’icona di stile, e ora nondiquelli che indosserà nel prossimo reebot And Just Like That., aka Carrie Bradshaw, ha dato vita a un personaggio che rimane nel lessico della moda. Icona50 Ioutfit da fashion addicted hanno fatto sognare svariate generazioni di 20, 30 e 40enni (da rivedere nelle puntate in onda su Sky On Demand e su Now TV). E oggi si preparano a ispirare anche le50 come lei, che a 55 anni trona sul set insieme a Miranda e Charlotte (aihmé, Samantha non ci sarà) per dare voce a nuovi dilemmi su sesso, amore e relazioni e interpretare le ultime tendenze ...

