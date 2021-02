Sanremo 2021 | canzoni ascoltate in anteprima | ecco i voti e le pagelle dei critici

Corriere : Alessia Bonari, l’infermiera simbolo del Covid ospite a Sanremo 2021. I nomi - IlContiAndrea : Ad un primo ascolto dei brani di #Sanremo2021 ecco le prime impressioni. Almeno 4 sono favorite ma ce n’è una... E… - OndeFunky : Quest'anno mi sono divertita a dare i voti, anche se è stato molto difficile. Solo un 10, ma leggendo capirete il p… - PiccolaAnima75 : @Sanremo_2021 Da quello che ho letto Ermal Meta dovrebbe avere il più 'sanremese' ?? - sanremohistory : Road to #Sanremo2021 - Puntata Campione 9 - Extraliscio Siamo alla nona puntata di Road to Sanremo 2021, e sul pal… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Alcuni critici musicali e giornalisti accreditati hanno potuto ascoltare, nella serata di ieri, le 26 canzoni che parteciperanno al Festival di, stilando delle classifiche e, oltre dei giudizi, dando proprio dei voti ai brani, scopriamo cosa ne hanno pensato dopo il primo ascolto., il parere di Andrea Laffranchi, ...11 Febbraio- 17:56 - Imperiapost Sostieni ImperiaPost con una piccola donazione Aiutateci ...: furto nel complesso 'The Mall', due denunce I due, in particolare, erano entrati nel ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.