San Vitaliano | rifiuti interrati dopo una bonifica parziale | due denunce

(Di giovedì 11 febbraio 2021) I carabinieri hanno scoperto che la ditta incaricata della, invece di procedere allo smaltimento, aveva interratosotto un terrapieno a San, in provincia di Napoli: nei guai il titolare e un tecnico comunale. Una ditta incaricata di unainvece di procedere allo smaltimento ha interratosotto un terrapieno: è quanto

Avevano vinto una gara d'appalto per la bonifica di un'area inquinata, ma avevano interrato i rifiuti. I carabinieri della stazione di, insieme a militari della stazione carabinieri forestali di Marigliano hanno denunciato un 34enne di Palma Campania, comuni non distante dal capoluogo campano gia' noto alle forze dell'...... si ascolteranno le voci dei due amanti ritrovati a Pompei, con le immagini tratte dal film 'Viaggio in Italia' di Roberto Rossellini o il ritratto di Galeazzo didel Parmigianino e l'...I carabinieri hanno scoperto che la ditta incaricata della bonifica, invece di procedere allo smaltimento, aveva interrato rifiuti a San Vitaliano ...I carabinieri della stazione di San Vitaliano, insieme a militari della stazione carabinieri forestali di Marigliano hanno denunciato un 34enne di Palma ...