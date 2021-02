San Valentino sotto zero, arriva Burian: gelo e neve in pianura e sulle coste (Di giovedì 11 febbraio 2021) Chi si era abituato all’anticipo di primavera, in alcune parti d’Italia di questi ultimi giorni deve rassegnarsi. Torna il freddo e anche la neve. Arriva il gelo a San Valentino, anzi qualche giorno prima. Da venerdì 12 il tempo cambia bruscamente per quanto riguarda le temperature, già dalla metà della settimana piogge e nubifragi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 febbraio 2021) Chi si era abituato all’anticipo di primavera, in alcune parti d’Italia di questi ultimi giorni deve rassegnarsi. Torna il freddo e anche la neve. Arriva il gelo a San Valentino, anzi qualche giorno prima. Da venerdì 12 il tempo cambia bruscamente per quanto riguarda le temperature, già dalla metà della settimana piogge e nubifragi.

