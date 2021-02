San Valentino, le tendenze regalo 2021 anticipano come lo passerete (Di giovedì 11 febbraio 2021) Manca poco a San Valentino 2021: l’appuntamento con la festa degli innamorati e, spesso, con l’ansia da regalo giusto. Sì, perché contrariamente a quanto si sarebbe potuto pensare, nemmeno la crisi da pandemia scoraggia gli italiani nello shopping per San Valentino. Certo, qualche ridimensionamento nelle spese (specie per quelle superflue, senza nulla togliere alla poesia) c’è, tuttavia in Italia all’amore non si rinuncia. Secondo un sondaggio condotto dall’esperto del debito KRUK, infatti, il 37% degli intervistati spenderà la stessa cifra degli anni passati per rendere speciale questo giorno, mentre solo il 5%pensa di arrivare a spendere come per San Valentino nel 2020 (200 euro per il 10% del campione). Per circa il 30% degli italiani, nel 2021 le tipologie di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Manca poco a San: l’appuntamento con la festa degli innamorati e, spesso, con l’ansia dagiusto. Sì, perché contrariamente a quanto si sarebbe potuto pensare, nemmeno la crisi da pandemia scoraggia gli italiani nello shopping per San. Certo, qualche ridimensionamento nelle spese (specie per quelle superflue, senza nulla togliere alla poesia) c’è, tuttavia in Italia all’amore non si rinuncia. Secondo un sondaggio condotto dall’esperto del debito KRUK, infatti, il 37% degli intervistati spenderà la stessa cifra degli anni passati per rendere speciale questo giorno, mentre solo il 5%pensa di arrivare a spendereper Sannel 2020 (200 euro per il 10% del campione). Per circa il 30% degli italiani, nelle tipologie di ...

Ultime Notizie dalla rete : San Valentino Brienza,'L'angolo dell'amore': San Valentino con un'installazione en plein air

Un angolo dedicato all'amore, nel vero senso della parola, per celebrare in tutte le sue forme quello che è un sentimento universale nel giorno di San Valentino: è in questo modo che a Brienza (PZ) si è deciso di festeggiare domenica 14 febbraio la ricorrenza dedicata agli innamorati e, dopo l'esperienza dell'Albero di Natale realizzato all'...

Temporary delivery: i grandi chef lo fanno limited edition

Per due settimane e fino al giorno di San Valentino, sarà possibile gustare a Milano un distillato della proposta del ristorante gastronomico Due Camini. Si replica con Luigi Taglienti dal 16 al 21 e ...

San Valentino 2021: la "fuga romantica" nella propria regione, all'estero e i ricongiungimenti MilanoToday.it Previsioni meteo, venerdì arriva Burian: gelo e neve fino in pianura

Venerdì 12 febbraio scenderanno i venti gelidi dalla Siberia, portando temperature rigide e nevicate in città al Centro Nord. Ulteriore tracollo termico nel weekend di San Valentino ...

A San Valentino tornano le stelle cadenti: ecco come vederle

Anche a San Valentino tornano le stelle cadenti. Ecco come vedere le Psi Leonidi durante la festa degli innamorati.

