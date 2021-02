San Valentino, Interflora: previsto +100% ordini a febbraio, rosa ‘regina’ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Leader mondiale nella consegna di fiori, piante e regali a domicilio in tutto il mondo e con una storia centenaria, Interflora si appresta, anche quest’anno, a celebrare la festa degli innamorati. Da sempre, la settimana in cui cade il 14 febbraio si conferma, per Interflora, la data più importante rispetto al resto dell’anno per quanto riguarda gli ordini e le consegne dei fiori su Internet sia in Italia che all’estero. Il sito web Interflora.it nel solo mese di febbraio registrerà una crescita media del traffico di oltre il 50% di visite, con un aumento del 100% degli ordini. E’ la stessa Interflora a dirlo in esclusiva all’Adnkronos/Labitalia. Soprattutto in tempo di pandemia Interflora è vicino ai fioristi e ai clienti per farsi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Leader mondiale nella consegna di fiori, piante e regali a domicilio in tutto il mondo e con una storia centenaria,si appresta, anche quest’anno, a celebrare la festa degli innamorati. Da sempre, la settimana in cui cade il 14si conferma, per, la data più importante rispetto al resto dell’anno per quanto riguarda glie le consegne dei fiori su Internet sia in Italia che all’estero. Il sito web.it nel solo mese diregistrerà una crescita media del traffico di oltre il 50% di visite, con un aumento del 100% degli. E’ la stessaa dirlo in esclusiva all’Adnkronos/Labitalia. Soprattutto in tempo di pandemiaè vicino ai fioristi e ai clienti per farsi ...

