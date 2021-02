San Valentino in zona gialla: cosa si può fare e cosa è vietato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarà un San Valentino diverso quello che ci apprestiamo a vivere. Un anno fa di questi tempi, tutto ci saremmo immaginati tranne che dodici mesi dopo saremmo stati qui ad arrovellarci su come trascorrere una festa degli innamorati più normale possibile, quando di normale attorno non c’è più nulla, con mille dubbi su cosa si possa o non si possa fare insieme alla propria dolce metà. Il Covid ci ha costretto a nuove abitudini e nuove forme di pensiero. Serve creatività, quindi, per poter celebrare San Valentino nel migliore dei modi, rispettando le regole e le limitazioni imposte dalla pandemia e dai decreti. Il 14 febbraio sarà ancora in vigore il Dpcm firmato da Giuseppe Conte il 14 gennaio e quindi, anche tra zone gialle, saranno vietati gli spostamenti fra Regioni. ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarà un Sandiverso quello che ci apprestiamo a vivere. Un anno fa di questi tempi, tutto ci saremmo immaginati tranne che dodici mesi dopo saremmo stati qui ad arrovellarci su come trascorrere una festa degli innamorati più normale possibile, quando di normale attorno non c’è più nulla, con mille dubbi susi possa o non si possainsieme alla propria dolce metà. Il Covid ci ha costretto a nuove abitudini e nuove forme di pensiero. Serve creatività, quindi, per poter celebrare Sannel migliore dei modi, rispettando le regole e le limitazioni imposte dalla pandemia e dai decreti. Il 14 febbraio sarà ancora in vigore il Dpcm firmato da Giuseppe Conte il 14 gennaio e quindi, anche tra zone gialle, saranno vietati gli spostamenti fra Regioni. ...

