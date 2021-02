San Valentino: i negozi di vicinato fanno rete, così a Bergamo nasce la Love Bag (Di giovedì 11 febbraio 2021) nasce proprio nella provincia di Bergamo, in uno dei territori più colpiti un anno fa dalla pandemia, un’iniziativa di collaborazione tra esercenti: Love Bag, una box di San Valentino ideata da Fiori Zanchi di Alzano Lombardo, storica associata Confesercenti Bergamo, insieme alla pasticceria e cioccolateria Cortinovis di Ranica. Due eccellenze del piccolo commercio bergamasco che uniscono passione, creatività e buon gusto all’insegna di una collaborazione tra negozi di vicinato: l’idea, nata a novembre in piena zona rossa, in un momento di grande incertezza per due categorie fortemente penalizzate dalle chiusure imposte dagli ultimi Dpcm per il contenimento della diffusione del Covid-19, è l’occasione per unire le forze all’insegna della ripartenza. Francesca Zanchi, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021)proprio nella provincia di, in uno dei territori più colpiti un anno fa dalla pandemia, un’iniziativa di collaborazione tra esercenti:Bag, una box di Sanideata da Fiori Zanchi di Alzano Lombardo, storica associata Confesercenti, insieme alla pasticceria e cioccolateria Cortinovis di Ranica. Due eccellenze del piccolo commercio bergamasco che uniscono passione, creatività e buon gusto all’insegna di una collaborazione tradi: l’idea, nata a novembre in piena zona rossa, in un momento di grande incertezza per due categorie fortemente penalizzate dalle chiusure imposte dagli ultimi Dpcm per il contenimento della diffusione del Covid-19, è l’occasione per unire le forze all’insegna della ripartenza. Francesca Zanchi, ...

vogue_italia : Ci sono anche le Converse di San Valentino ???? - vogue_italia : Un florilegio di citazioni per celebrare l'amore e tutti gli innamorati. - Inter : ???? | AMORE Gli unici due amori che possono coesistere, in un solo cuore! Regala alla tua metà la sua più grande p… - carobsaa : Il regalo di San Valentino: una suite senza telecamere così che pier si convinca che a lei piace anche a livello estetico #prelemi - Martiinaa100 : #prelemi Ah pronti alla censura h24 per San Valentino? Non vedo l'ora di incazzarmi?? -