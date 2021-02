San Valentino: boom di prenotazioni investigatori privati, nel mirino amanti turnisti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) – boom di prenotazioni di investigatori privati a San Valentino. Nel mirino degli 007 gli amanti clandestini turnisti. “Da oltre una settimana abbiamo ricevuto richieste più che raddoppiate dai nostri clienti fidelizzati a seguire i loro partner” in occasione della festa degli innamorati. “I servizi del personale sono già stati assegnati”. Lo rivela all’Adnkronos Paolo Carbone, della Toni Ponzi Investigazioni di Roma, agenzia operativa dal 1961, sorpreso dall’enorme richiesta di pedinamenti perché tradire a San Valentino è “complicatissimo, tanto più che quest’anno cade di domenica e le scuse della partita di calcetto o del lavoro non reggono. Ma per i ‘turnisti’ – rimarca – è tutt’altra ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) –didia San. Neldegli 007 gliclandestini. “Da oltre una settimana abbiamo ricevuto richieste più che raddoppiate dai nostri clienti fidelizzati a seguire i loro partner” in occasione della festa degli innamorati. “I servizi del personale sono già stati assegnati”. Lo rivela all’Adnkronos Paolo Carbone, della Toni Ponzi Investigazioni di Roma, agenzia operativa dal 1961, sorpreso dall’enorme richiesta di pedinamenti perché tradire a Sanè “complicatissimo, tanto più che quest’anno cade di domenica e le scuse della partita di calcetto o del lavoro non reggono. Ma per i ‘’ – rimarca – è tutt’altra ...

