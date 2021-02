San Valentino | attenzione alle “overdose” per gli occhi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Full immersion di serie Tv. O magari lunghe videochiamate. In tempi di Covid-19, il distanziamento sociale e la necessità di non spostarsi da una città all’altra possono rappresentare barriere che portano ad addentrarsi in romantiche ed interminabili storie d’amore da condividere su piccoli e grandi schermi o magari vivere “in remoto” anche San, la giornata degli innamorati o a lasciarsi trascinare in una lunga domenica di passione sul piccolo schermo. Cosa hanno in comune queste situazioni? Possono affaticare glie impongono la giustaa chi è portatore di lenti a contatto. Come proteggersi? Ecco qualche semplice consiglio. Serie Tv, non esagerate Se puntate a “staccarvi” dalla realtà affidando le vostre fantasiegesta di grandi attori/attrici che vi portano in viaggio nelle lunghe serie ...

Ultime Notizie dalla rete : San Valentino

MilanoToday.it

Tantissime coppie non vogliono rinunciare a festeggiare, nonostante la pandemia. Per farlo, in tanti optano per il pranzo nei ristoranti, che stanno in queste ore registrando un picco di prenotazioni, dopo la penuria dell'ultimo periodo. ...Proseguono le offerte didi Godeal24, che propone nuovi sconti su chiavi di licenza Microsoft. Nello specifico Microsoft Office 365 è acquistabile a partire da 15 euro , mentre Windows 10 Pro è disponibile a ...Un'altra domenica senza auto in piena pandemia nella Capitale. Scatterà il giorno di San Valentino alle 7.30 il divieto di circolazione per auto e moto all'interno della ...CAMPANIA – “Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi ...