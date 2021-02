San Valentino al veleno: “Il filo nascosto”, di Paul Thomas Anderson (Di giovedì 11 febbraio 2021) San Valentino al veleno, Il filo nascosto (The Phantom Thread). Paul Thomas Anderson “confeziona”, è il caso di dire, una storia d’amore perversa ed al tempo stesso magica; indecifrabile come i tortuosi “giochi psicologici” del gelido stilista britannico Reynolds Woodcock, che solo un atto di fede, o di magia, saprà risolvere. La fotografia dello stesso Thomas Anderson, sporca ed opacizza gli ambienti, trasfigurandoli in una luce fumosa, funerea e gotica. Gli inerti manichini sartoriali evocano il sovrannaturale del “fantasma” del titolo. La musica di Johnny Greenwood immerge le immagini in una trasognata e leggiadra danza. Il bianco delle stoffe, dei camici sartoriali, e dell’immacolata casa dello stilista sono simbolicamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sanal, Il(The Phantom Thread).“confeziona”, è il caso di dire, una storia d’amore perversa ed al tempo stesso magica; indecifrabile come i tortuosi “giochi psicologici” del gelido stilista britannico Reynolds Woodcock, che solo un atto di fede, o di magia, saprà risolvere. La fotografia dello stesso, sporca ed opacizza gli ambienti, trasfigurandoli in una luce fumosa, funerea e gotica. Gli inerti manichini sartoriali evocano il sovrannaturale del “fantasma” del titolo. La musica di Johnny Greenwood immerge le immagini in una trasognata e leggiadra danza. Il bianco delle stoffe, dei camici sartoriali, e dell’immacolata casa dello stilista sono simbolicamente ...

