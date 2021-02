San Marino Femminile: uno sprint per il finale di stagione (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Attualmente terzultime in classifica alla posizione numero dieci, le Biancoazzurre di sicuro non getteranno la spugna proprio ora. C’è ancora molto da fare e bene per la San Marino Femminile. Gli ingredienti chiave sono fondamentali in questa fase delicata del Campionato. Ciò che conta è la coesione della squadra, portare a casa risultati per scongiurare la retrocessione e salvare il posto in Serie A. La stagioni calcistiche sono come la primavera che alterna il sole alla pioggia, ma non per questo perde energia e potenza. Ed è proprio alla forza mentale – e fisica naturalmente – che si appella la squadra senior della città di San Marino. La tredicesima giornata non è andata a buon fine. La San Marino Academy è stata sconfitta per 4-1 in trasferta contro l’A.C. Milan Femminile. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Attualmente terzultime in classifica alla posizione numero dieci, le Biancoazzurre di sicuro non getteranno la spugna proprio ora. C’è ancora molto da fare e bene per la San. Gli ingredienti chiave sono fondamentali in questa fase delicata del Campionato. Ciò che conta è la coesione della squadra, portare a casa risultati per scongiurare la retrocessione e salvare il posto in Serie A. La stagioni calcistiche sono come la primavera che alterna il sole alla pioggia, ma non per questo perde energia e potenza. Ed è proprio alla forza mentale – e fisica naturalmente – che si appella la squadra senior della città di San. La tredicesima giornata non è andata a buon fine. La SanAcademy è stata sconfitta per 4-1 in trasferta contro l’A.C. Milan. La ...

