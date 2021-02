Samsung vuole creare una fonderia all’avanguardia negli USA. Produrrà il nodo da 3 nm?

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La società ha presentato alle autorità americane i documenti per la realizzazione di una grandedi chip top di gamma in Texas.non ha dichiarato cheintende produrre, ma non è da escludere il nuovo MBCFET da 3 nm....

soniamazzocchi7 : @luca_carioli Ben spesi ?? A parte gli scherzi, dipende una cosa vuole/si aspetta. Ho acquistato il OnePlus 3 nell'A… - eastwestEU : Biden vuole rimuovere gli houthi dalla lista delle organizzazioni terroristiche. Tony Blinken ha parlato con il cap… - gilardisil : @stefymigliori @OrizOrizzonte @VinnieVegaPF @il_laocoonte @ImKo86 @maxlooking @vaniacavi @VinnieVegaPFRel… - stefymigliori : @OrizOrizzonte @VinnieVegaPF @il_laocoonte @ImKo86 @gilardisil @maxlooking @vaniacavi @VinnieVegaPFRel @Fantaliz837… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung vuole

DDay.it - Digital Day

La gente nonrinunciare ai benefici dati da un ampio display per migliorare la tascabilità ... La soluzione diche troviamo con il Galaxy Z Flip , infatti, è arrivata poco dopo. All'...Trattandosi di un'iniziativa chespingere soprattutto gli articoli italiani , vi sarà facile ... 4K - 999,00 ( 1.199,00 ) Realme 7 5G - 239,90 ( 279,00 )Galaxy SE20 FE 4G - ...La società ha presentato alle autorità americane i documenti per la realizzazione di una grande fonderia di chip top di gamma in Texas. Samsung non ha dichiarato che nodo intende produrre, ma non è da ...Arriva quel momento dell'anno che è come " il clasico " Real Madrid contro Barcellona: Samsung vs Apple. O meglio, l'ultimo Samsung appena arrivato sul mercato che sfida l'ultimo iPhone proposto da Cu ...